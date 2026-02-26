厚生労働省は２６日、２０２５年の出生数（速報値）が７０万５８０９人で、統計を開始した１８９９年以降で最少となったと発表した。２０２４年の速報値から１万５１７９人（２・１％）減少し、１０年連続で最少を更新した。速報値は日本で生まれた外国人などを含めており、６月に公表される日本人のみの出生数は、２４年の６８万人台からさらに減少する見通しだ。国立社会保障・人口問題研究所が２３年に公表した将来推計（中