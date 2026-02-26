お笑いコンビ・ダウンタウンの独自配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋」の公式Ｘが２６日、更新。３月の配信作品一覧が発表された。ゲストが松本人志とやりたいことを行う「松本人志と〇〇したい！」にはダイアン・津田篤宏が出演し、松本とともにラーメン作りに挑戦する。またクローズドな空間で、１対２の「サン人」でお酒を酌み交わす新番組「サンノミ」では、初回ゲストとして山田孝之と赤西仁が出演することが決定。松本