タレント藤本美貴（41）が26日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで、藤本美貴BIRTHDAY TALK＆LIVE「HAPPY BIRTHDAY to MIKITTY!」〜41歳お祝いされる準備できてます〜を行った。前半トークパートのビデオメッセージでは「今日は会場にうかがえず、すみません」としていた夫庄司智春（50）。だが、後半ライブパートのアンコールで、花束を持って登場。こん身の“ミキティー”で会場を沸かせた。「どんどん会場が大きくなっています」と庄司