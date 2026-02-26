1960年代に活躍したロックギタリストのジミ・ヘンドリックスはロック史上最高のギタリストとして高い評価を受けていますが、エンジニアのロハン・S・プラニック氏が「ヘンドリックスはロックギタリストだけでなく、音響システムエンジニアとしても革新的な存在だった」というコラムをIEEEに寄稿しています。Jimi Hendrix's Analog Wizardry Explained - IEEE Spectrumhttps://spectrum.ieee.org/jimi-hendrix-systems-engineer弦を