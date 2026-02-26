俳優・松重豊主演の人気グルメドキュメンタリードラマの第１１弾、テレビ東京系「孤独のグルメＳｅａｓｏｎ１１」（４月３日スタート、金曜・深夜０時１２分）の放送が２６日、決まった。レギュラーシーズンとしては２０２２年１０月以来、約３年半ぶりとなる。原作・久住昌之氏、画・谷口ジロー氏の同名人気コミックのドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食