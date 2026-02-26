中山記念は前走Ｇ１組が【５・４・７・３２】（以降データは過去１０年）で複勝率３３・３％。前走６着以下から７頭、うち２ケタ着順からの変わり身も３頭と、今年のセイウンハーデス、チェルヴィニア、レーベンスティールから目が離せないのは当然。ただ、春のＧ１戦線に入る前のＧ２、勢いのある馬を上に取るべきか。前走連対馬は【６・５・５・１５】で、過去１０年で２４年をのぞき、少なくとも１頭は馬券圏内に入るなど信