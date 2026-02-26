宮崎県・都城島津邸の本宅で、３月３日までひな祭りを開催中だ。大正時代から受け継がれた貴重なひな人形をはじめ、市民から寄贈された７段飾りなど約１５点（１８０体以上）が島津邸を美しく彩っている。期間中は、都城泉ヶ丘高等学校の生徒が、探究活動の一環として島津邸本宅のガイドに挑戦。２６日からは生け花の装飾も加わり、より一層華やかになり、和の美しさと歴史を体験できる。