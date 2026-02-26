タレントのマツコ・デラックス（53）が24日に放送されたTBS「マツコの知らない世界」（火曜後8・55）に出演。郊外に出かけた際にドキドキする理由を語った。この日のテーマは「野生ネコの世界」で、後半は違うゲストを招いて猫写真の撮影テクニックを紹介した。そのなかでマツコは「絶対、次飼うんだったら猫って思ってる。どっかで捨て猫と遭遇したら絶対飼うって決めてるの」と“運命的な出会い”を待っていると明かした。