◇W杯アジア1次予選日本80ー87中国（2026年2月26日沖縄アリーナ）バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選3戦目で中国（同ランク27位）と対戦。桶谷大ヘッドコーチ（HC、48）の初戦は前半14点リードしながらも逆転負けを喫した。桶谷HC新体制は黒星発進となった。富永啓生（25＝北海道）はチーム最多タイ14得点。それでも「大事な終盤のところでフ