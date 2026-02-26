ソフトバンクの笹川吉康外野手（23）が26日、WBC台湾代表との交流試合（台北ドーム）の5回2死、3番手の右腕・胡智為から右翼席中段にソロ本塁打を放った。22日の侍ジャパンとの壮行試合（サンマリン）でも左腕・曽谷龍平からアーチをかけており「代表キラー」ぶりを見せつけた。「（前の）2打席目とも大きい当たりを狙いすぎているところがあったので、少しコンパクトにセンター方向を意識して打席に入りました。その結果、真