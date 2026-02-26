小西一男調教師＝美浦＝は管理馬１１頭を送り出す。「長い間、最後まで無事にやれて良かったです」と最終週の調教を見届けて安堵（あんど）の表情を浮かべた。先週までで通算７５５２戦５３７勝を挙げ、うち重賞は８勝。思い出に残っている馬は「ケンシンコウという馬はすごくヤンチャで、大変気を使いながら走らせたので印象に残っています」と２０２０年のレパードＳを勝つなど長らくオープンで活躍したパイロ産駒の名を挙げ