茨城県警は２６日、水戸署の駐車場から、窃盗事件の証拠品として保管していた被害車両１台が盗まれたと発表した。捜査員ら約４０人が捜索し、約９時間後に水戸市内の駐車場で発見した。県警は建造物侵入と窃盗事件として捜査している。発表によると、２５日午後９時５０分頃、被害車両が同署の駐車場から出て行くのを署員が目撃。２６日午前６時５０分頃に見つかったが、別のナンバープレートが付けられていたという。車両は