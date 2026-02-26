名古屋競馬「最強馬」の走りに、ネット上が沸いている。２６日に行われた西日本地区交流重賞の第５１回スプリングカップ（名古屋競馬場・ダート１７００メートル、重）は１２頭（名古屋１１、高知１頭）が出走し行われた。勝ったのは単勝１・０倍で細川智史騎手が騎乗したアストラビアンコ（牡３歳、名古屋・角田輝也厩舎、父バゴ）。後続に影を踏ませぬ逃げ切りで８馬身差をつけて圧勝、重賞３連勝を飾った。勝ちタイムは１分