26日に古希を迎えた桑田佳祐（70）のソロ新曲「人誑し／ひとたらし」が、4月4日スタートのテレビ朝日系アニメ「あかね噺」（土曜午後11時30分）のオープニング主題歌に決定した。桑田の公式YouTubeチャンネルではこの日午後7時に、スペシャル動画がプレミア公開された。アニメ化された桑田が羽織をまとい、高座に上がって落語家さながらに語る。「ええ、どうも。お運びいただきまして、ありがとうございます。桑田佳祐でございます