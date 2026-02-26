キヤノンの新コンセプトカメラ カメラと写真映像の展示イベント「CP+ 2026」が開幕。神奈川 パシフィコ横浜のリアル会場とオンラインで3月1日まで実施される。入場無料で事前登録制。ここではキヤノンとシグマのブースをレポートする。 キヤノン キヤノンブースで注目を集めていたのは、参考展示されていた新コンセプトのカメラの試作機。立方体に近い形状のボディと、内部に映像を映し出すスクリ}