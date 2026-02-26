『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「映画監督の男 飲酒運転で事故か人気CMシリーズなど手がける」についてお伝えします。◇酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されたのは映画監督の浜崎慎治容疑者（49）です。捜査関係者によりますと25日遅く東京・世田谷区等々力の路上で、酒気帯び運転をした疑いがもたれています。浜崎容疑者が乗ったポルシェがスリップして対向車線を走るタクシーなどに衝突。駆けつけた警