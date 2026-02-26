政府は２６日、食料品を対象にした消費税減税などを検討する超党派の「社会保障国民会議」の初会合を首相官邸で開いた。所得減税と給付を組み合わせる「給付付き税額控除」の議論を進め、夏前に中間とりまとめを目指す。一方、中道改革連合と国民民主党は政府の呼びかけに応じず、参加しなかった。初会合には高市首相や片山財務相、上野厚生労働相ら担当閣僚のほか、与党の自民党の小林政調会長や日本維新の会の藤田文武共同代