来月から本格的に始まる就職活動。“売り手市場”を背景に各企業が“あの手この手”で優秀な人材の獲得に乗り出しています。【写真で見る】“世代間格差”がある賃上げ就職氷河期世代は…各企業で相次ぐ初任給引き上げ 「最高40万円」も高柳光希キャスター：ここ数年、賃金のベースアップの流れが続いています。▼ノジマ一般入社「34万4000円」ノジマのアルバイト経験が1年以上あり、その中でも優秀な人に対しては「最高40万円」