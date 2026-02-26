大きな資産を築く人は、常に論理的に考え、統計データや市場の動向を緻密に分析して冷静に判断を下す。そんな印象を抱く方が多いかもしれません。確かに、数字やデータをもとに判断する力は重要です。けれど実際に1億円以上の資産を築いた方と接していると、「直感を大切にする」ことも大事にされているのではと思うことがあります。ここでいう直感とは、単なる思いつきではありません。長年の経験や情報の積み重ねの中から、ごく