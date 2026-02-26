春の訪れとともにやってくる花粉。鼻がムズムズし始めてから対策をするのでは、すでに「手遅れ」に近い状態です。花粉症の苦しみを最小限に抑える秘けつは、花粉が本格的に舞う前の「家のメンテナンス」と「持ち物のアップデート」にあります。今回は、花粉対策のために「今すぐできる」「今すぐやるべき」ことをご紹介します。1.「家の中に花粉を入れない」ための住環境作り外から帰ってきたときに「家の中が一番安全」と言える状