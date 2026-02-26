春節（旧正月）連休が終わり、中国各地で航空運賃が著しく下落し、オフシーズンツアーの人気が高まっています。複数の旅行サイトと旅行会社によると、中国国内の観光市場の人気は3月上旬まで続く見通しとのことです。大手旅行サイト「去哪児（Qunar）」の2月25日のデータによると、国内線航空券の平均価格は2月23日にピークとなった後、下落に転じたとのことです。現在の予約データでは、航空券の価格は3月13日までに底値に