高市首相の肝いり政策といわれる日本のインテリジェンス、「情報力」の強化について、今回の#みんなのギモンでは、「外国から“工作”も…情報力どう強化？」をテーマに、日本テレビ政治部・外務省担当の長谷栞里記者が解説します。■「インテリジェンス機能」とは？山粼誠アナウンサー「高市首相がこの国会で進めようとしている『高市カラー』の1つがインテリジェンス。つまり『情報力』の強化なんですが、まずは高市首相の