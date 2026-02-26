日本―中国第1クオーター、ダンクシュートを決める渡辺雄＝沖縄サントリーアリーナバスケットボール男子の2027年ワールドカップ（W杯）アジア1次予選B組第3戦は26日、沖縄サントリーアリーナなどで行われ、世界ランキング22位の日本は同27位の中国に80―87で敗れ、通算2勝1敗となった。中国は1勝2敗。日本は前半、渡辺雄（千葉J）西田優（三河）を中心に攻め、47―33とリード。しかし、後半は中国の3点シュートに苦しみ、攻