◇卓球◇ＷＴＴシンガポール・スマッシュ第５日（２６日、シンガポール・ＯＣＢＣアリーナ）【シンガポール２６日＝宮下京香】女子ダブルス準決勝が行われ、早田ひな（日本生命）、張本美和（木下グループ）の“ひなみわ”ペアが、蒯曼、陳熠組（中国）をゲームカウント３―１で退け、初優勝へ王手をかけた。早田は「張本選手に助けられたな。４ゲーム目はラリーで１本入れるという２人の執念が点数につながっ