巨人・赤星優志投手（２６）が２７日の練習試合・韓国ハンファ戦（那覇）で先発する。登板前日はセルラースタジアムで最終調整し「とにかく結果が出せるように。内容もそうですけど、より結果にこだわってやっていきたい」と闘志を燃やした。１軍投手陣は２１日・ヤクルト戦（那覇）の６回から２２イニング連続で無失点を継続中。先発、中継ぎ全てで開幕１軍争いを巡るアピール合戦が続いている。その情報は「何かで見ました」