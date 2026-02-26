２６日放送のＮＨＫ報道番組「ニュースウオッチ９」（月〜金曜・午後９時）では、消費税の減税などを議論する超党派の国民会議の初会合がこの日開かれ、高市早苗首相が「スピード感をもって進めたい」と話したことを報じた。記者キャスターの広内仁氏は「消費税の減税などを議論する国民会議の初会合が開かれました。参加したのは自民、維新とチームみらい。高市総理大臣は夏前に中間とりまとめを行う考えを示しました」と報道