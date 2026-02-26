２６日、北京でメルセデス・ベンツグループのオラ・ケレニウス会長（左）、北京初速度科技の曹旭東（そう・きょくとう）ＣＥＯ（右）と交流するメルツ首相（中央）。（北京＝新華社記者／鞠煥宗）【新華社北京2月26日】中国を公式訪問しているドイツのメルツ首相は26日、北京で、ドイツの自動車大手メルセデス・ベンツと中国の自動運転スタートアップの北京初速度科技（モメンタ）が共同開発した市街地および高速道路向けの自動