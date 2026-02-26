富山県氷見市の神社で、屋根に使われていた銅板が盗まれる被害が少なくとも3件、相次いでいることが分かりました。吉本康祐記者（北日本放送）「神社屋根の銅板が根こそぎはがされ、周辺には破片も散乱しています」富山県氷見市の神社。先月5日、屋根に張られていた銅板が盗まれているのを近所の男性が発見し、警察に通報しました。被害を見つけた男性「まさかこんなやられるとは思っていなかった。神様のところだけでも、雨でぬれ