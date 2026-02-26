『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「鹿児島市でサル目撃相次ぐ落ち着いた様子で街歩く」についてお伝えします。◇◇◇25日、鹿児島市の中心部で撮影された映像には、橋の上にたたずむサルや落ち着いた様子で街を歩くサルが映っています。永田莉紗記者（鹿児島読売テレビ）「サルが目撃されたのは山之口町の通りです。近くには病院や飲食店があります」鹿児島市では、24日からサルの目撃情報が相次いで寄せら