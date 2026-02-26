ニデックからの発表です。【映像】ニデックからの発表「メッセージ すべてのステイクホルダーの皆さんへ 〜ニデックの新しい幕開けのために〜ニデックが、東京証券取引所から「特別注意銘柄指定」を受けてから、約4ヶ月が経ちます。そして、まもなく「第三者委員会報告」が取りまとめられると聞いています。まさにこれからが、ニデック再生の正念場であり、剣ヶ峰です。私は、昨年12月19日に、代表取締役をはじめニデックの経営