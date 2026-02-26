King & Princeがライブツアー『King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING』を開催中だ。1月の福岡公演、大阪公演を経て、2月に東京、3月に愛知をまわる4大ドームツアー。2月18日、19日に行われた東京ドーム公演は、2日間で11万人を動員した。本稿では、2月18日の東京ドーム公演の模様をレポートする。なお、ライブの内容に詳しく触れるため、愛知公演を控え、ネタバレを避けたい方は