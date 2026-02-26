【ゴチになります27 第4戦】ゲストは風間俊介さん！テーマは“プレッシャーゴチ”プレッシャーゲームに成功すれば料理の値段がわかるという新ルール！成功する人は誰だ！？果たして、高額自腹を払ったのは・・・！？バトル会場情報【店名】STELLAR WORKS Restaurant & Bar【住所】東京都港区北青山1丁目2-3 青山ビルディング2F【電話番号】03-3423-2025【営業時間】ランチ（火〜金）：11:30〜15:00（L.O. 13:30／Drink L.O. 14