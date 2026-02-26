タレントの西野未姫（26）が24日、自身のインスタグラムを更新。前日に誕生日を迎えた夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）への特製“手作りケーキ”を製作する工程を動画で紹介した。【動画】「本当にいい奥さん」「山本さん幸せですね」キッチンで手作り“けーキ”製作の様子を披露した西野未姫西野は「手作りけーキ作りの様子です」と、山本の“呼び名”にちなんだちゃめっ気まじりのコメントとともに、1本の動画