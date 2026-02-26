2012年にフィギュアスケート世界選手権・ペアで銅メダルを獲得した高橋成美さん（34）が26日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に生出演し、トリノ五輪女子代表の安藤美姫さん（38）の言葉に涙を見せる場面があった。番組では、ミラノ・コルティナ五輪のペアで日本勢初の金メダルに輝いた“りくりゅう”三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）を特集。すると安藤さんが「ここでちょっと言わせていただいてもいいですか？