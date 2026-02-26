2月22日（日本時間23日）、ミラノ・コルティナ冬季オリンピックの閉会式がイタリアのベローナアリーナでおこなわれた。日本代表はフィギュアスケート女子で銀メダルを獲得した坂本花織とスピードスケートの森重航が旗手をつとめた。7日の開幕から約2週間、日本代表のメダルラッシュにより、日本のメディアはイタリア中を奔走して報道を続けた。その1人が、TBSの“スポーツの顔”として現地入りしていた日比麻音子アナウンサー