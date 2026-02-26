2月25日放送の『水曜日のダウンタウン』（TBS）はお笑いトリオ・ネルソンズのメンバーのひとり、青山フォール勝ちを主人公にしたドッキリ企画を放送。青山は長年付き合っているシングルマザーの彼女にプロポーズしたいのだが、その模様を年末特番で放送すると伝えられておりすぐにはプロポーズできない。しかし、その特番こそドッキリの設定であり、彼女は「青山にプロポーズさせる」ミッションを遂行。こうして、「絶対にプロ