乃木坂46の梅澤美波が25日、自身のブログを更新し、41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の活動をもってグループを卒業することを発表した。梅澤の卒業により、3期生は3人となる。【写真】スタイル抜群の水着＆ランジェリーカットも乃木坂46・梅澤美波の2nd写真集梅澤は2016年9月4日、3期生として加入。当時17歳で、4万8986人の応募者の中から選ばれた12人の一人だった。2023年2月22日にはキャプテンに就