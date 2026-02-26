◆２０２６年台日野球国際交流試合台湾代表―ソフトバンク（２６日、台北ドーム）ソフトバンク・笹川吉康外野手が５回２死から右越えソロを放った。１４５キロを捉え、あっという間にスタンド中段へ。フルスイングの反動で後ろを向くと、そのまま打球を見ることもなく走り出した。「２打席目とも大きい当たりを狙いすぎているところがあったので、少しコンパクトにセンター方向を意識して打席に入りました。その結果、真っすぐ