土田稔調教師＝美浦＝は１９９３年に開業。先週の時点で通算６７８０戦３８６勝を挙げている。最終週を迎えることについて、「徐々に引退が近づいてきたなと言う気持ちになっています。ここ（競馬界）で５０年以上いたわけだから、寂しさもあるかな」と心境を明かした。１９９８年のエルムＳ（タイキシャーロック）で重賞初制覇。最後の重賞勝ちも２０１８年のエルムＳ（ハイランドピーク）だった。これまでの競馬人生を振り返