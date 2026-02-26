SCANDALが、KT Zepp Yokohamaで＜SCANDAL TOUR 2026 ”SCANDALの対バンツアー”＞のツアーファイナルにスキマスイッチをゲストに迎えて開催し、12枚目のオリジナルアルバム『ECHO』を2026年5月27日(水)にリリースすることを発表した。アルバムには今年リリースした新曲「Girl is Ghost」を含む計9曲を収録。形態はCDのみの通常盤、Blu-rayが付属した初回限定盤A、雑誌が付属した初回限定盤B、そして、Blu-rayとGOODSが付属した豪華