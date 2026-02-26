２６日、ロボットメーカーの杭州宇樹科技で、「福」の字を書くロボットを見学するメルツ首相（右）。（杭州＝新華社記者／翁忻暘）【新華社杭州2月26日】中国を公式訪問しているドイツのメルツ首相は26日、北京に続く訪問先の浙江省杭州市に到着し、ロボットメーカーの杭州宇樹科技（ユニツリー・ロボティクス）などを視察した。２６日、ドイツのエネルギー企業シーメンス・エナジーで、中国での事業展開を視察するメルツ首相（