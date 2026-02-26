消費税の減税などを議論する超党派の「社会保障国民会議」の初会合が開かれ、高市総理は必要な法案の国会への早期提出に意欲を示しました。高市総理「給付と負担のあり方などについて、全世代を通じて納得感が得られる社会保障の構築に向けた国民的な議論を進める必要がございます」「国民会議」の初会合には高市総理のほか、自民・維新の幹部とチームみらいの安野党首らが出席し、▼「給付付き税額控除」と、▼消費税の減税などに