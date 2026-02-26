特集です。 【写真を見る】「耳がカットされているネコに市民権を」野良猫を地域猫に人と猫の幸せ目指し活動する75歳女性に密着最も危惧するのは「多頭飼育崩壊」（山形） のんびりやで、かわいらしく、そこにいるだけでその場が明るくなったように感じる存在、ネコ。しかし今山形市内では２０００匹以上が家を持たない野良猫となっています。 人と猫がお互いに幸せになれるようにと活動する女性を取材しました。 相橋恭