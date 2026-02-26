人気作品『ブルーロック』のスマホゲーム「ブルーロック BLAZE BATTLE」の公式X（旧Twitter）は2月26日、投稿を更新。サービス終了を報告しました。【ブルーロック BLAZE BATTLE、サービス終了】「とても残念です」同アカウントは「【重要】サービス終了のお知らせ『ブルーロック BLAZE BATTLE』をご利用いただきありがとうございます。誠に勝手ではございますが、このたび『ブルーロック BLAZE BATTLE』は、2026/03/31(火) 13:0