あなたは宝くじを買ったことはありますか？ 年末になると話題になる「年末ジャンボ」以外にも、「バレンタインジャンボ」「ドリームジャンボ」「サマージャンボ」「ハロウィンジャンボ」と年に5回程度発売されますが、実際のところ、1等が当たる確率を考えたことはあるでしょうか。身近な話題を入口に、子どもから大人まで楽しみながら「数」の不思議を体感できる『数字がわかれば世界がわかる！ すごすぎる数の図鑑』（渡邉究著）