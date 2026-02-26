Q. 普段から不眠気味です。避難所生活に備えられることはありますか？Q. 「普段から少し不眠気味です。旅行先のホテルなど、慣れない場所になると特に眠れません。災害時の避難所生活では環境が大きく変わるので、全く眠れなくなってしまうのではないかと不安です。防災対策の1つとして、何か備えられることはないでしょうか？」A. 環境調整のためのアイテムを備えましょう。場所選びの工夫も重要です避難所という特殊な環境下では