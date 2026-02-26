2月22日の閉会式で幕を下ろしたミラノ・コルティナ五輪。25日、都内のホテルで日本選手団の解団式がおこなわれた。【写真】激レア!! 坂本花織に贈られたオリジナル仕様の『ラブブ』今大会で日本勢が獲得したメダルは、金5個、銀7個、銅12個の計24個。冬季五輪の歴代最多記録を更新し、会場は大きな拍手に包まれた。興奮冷めやらぬ中、日本選手団の団旗は旗手代行を務めた坂本花織（シスメックス）から橋本会長へと返還され、