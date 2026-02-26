【ベルリン共同】ドイツのメルツ首相は26日、訪問先の中国で、首脳や主要閣僚を交えた中国との「政府間協議」が早ければ年内にも開催されるとして、中国を再訪する考えを示した。中国浙江省杭州で記者団に語った。ドイツ政府は2023年を最後に開催されていない政府間協議を再開し、巨額の対中貿易赤字の削減などについて話し合いたい意向だ。メルツ氏は「ドイツと中国の政府間協議は遅くとも来年初め、おそらくは今年中の予定だ