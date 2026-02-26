◇FIBA バスケットボール ワールドカップ2027アジア地区予選 日本80-87中国(26日、沖縄サントリーアリーナ)勝てば2次リーグ進出が決まる日本はホームで中国と対戦し、逆転で敗れました。日本は開始直後、渡邊雄太選手の豪快なダンクで先制すると3Pシュートも決めるなど第1クオーターを21-11とすると、第2クオーターは残り2分05秒に馬場雄大雄大選手がターンオーバーからダンク。47-33とリードを広げ、前半を終わらせます。しかし第