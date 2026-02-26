タレント藤本美貴（41）が26日、東京・LINE CUBE SHIBUYAで、藤本美貴BIRTHDAY TALK＆LIVE「HAPPY BIRTHDAY to MIKITTY!」〜41歳お祝いされる準備できてます〜を行った。開演前から熱心なファンの“ミキティー”コールが起こった。その中での“庄司”コールには笑いがこぼれた。黒いTシャツ姿で登場すると「41歳になりました」とあいさつ。会場は拍手で祝福した。「今日はトーク＆ライブなので、まずはトークから」で開幕した。そ